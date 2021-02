Israele, metà della popolazione vaccinata con una dose

Israele ha vaccinato metà della popolazione almeno con una dose. Secondo i dati del ministero della Sanità, le persone immunizzate ad oggi sono 4.507.325 su circa 9 milioni di residenti nel Paese. Quelli che hanno avuto anche la seconda dose - secondo la stessa fonte - sono 3.123.136. Non possono invece essere immunizzati per vari motivi circa 3 milioni di israeliani, inclusi gli under 16 anni e coloro che sono guariti dall'infezione. Per questi ultimi si sta valutando la possibilità di una vaccinazione con una sola dose.