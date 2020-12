Covid: Zarif, 'Usa ci impediscono di ottenere vaccino'

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Gli Usa ci stanno impedendo di usare i nostri stessi soldi per pagare (il programma) Covacs per il vaccino" contro il coronavirus. "Se dicono diversamente, sono bugie", e questa condotta "ha ostacolato i nostri sforzi per combattere la malattia, e questo, in ogni definizione, è un crimine contro l'umanità commesso dall'amministrazione (del presidente degli Stati Uniti) Trump nei suoi ultimi giorni". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ai Med Dialogues 2020 di Roma. (ANSA).