Legale, altri 45 giorni di carcere per Zaki

(ANSA) - IL CAIRO, 22 NOV - E' stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna sotto accusa per propaganda sovversiva: lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, annunciando l'esito di un'udienza svoltasi ieri nella capitale egiziana. "Rinnovo di 45 giorni", si è limitata ad annunciare l'avvocatessa in un messaggio all'ANSA. (ANSA).