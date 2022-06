Ucraina: la cronaca della giornata in DIRETTA

Ore 8.14 - "Le forze di combattimento russe nel Donbass stanno probabilmente operando in raggruppamenti sempre più ad hoc e gravemente sotto organico. Come hanno affermato le autorità ucraine, alcuni gruppi tattici di battaglioni russi - in genere costituiti da circa 600-800 persone - sono stati in grado di radunare solo 30 soldati". Lo scrive su Twitter l'intelligence del Ministero della Difesa britannico nell'aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina.

Ore 8.04 - Un missile russo ha colpito nella notte un sobborgo della città settentrionale ucraina di Sumy, causando quattro morti e sei feriti, ha riferito il governatore regionale Dmytro Zhyvytskyi, citato dal Guardian. Un altro razzo ha colpito il distretto di Dobropillia, che si trova vicino al confine russo alle 5 del mattino di oggi, seguito da 26 colpi di mortaio sparati da oltre il confine.

Ore 7.47 - "L'esercito russo continua nell'assalto a Severodonetsk anche questa mattina. I nostri militari si stanno difendendo. Le truppe di Mosca stanno bruciando i villaggi delle comunità di Hirska e Popasnyanska."Lo ha dichiarato in un aggiornamento il capo dell'Amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai, riporta Ukrinform.

Ore 7.32 - Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, 478 civili sono stati uccisi e 692 feriti nella regione settentrionale di Chernihiv: 334 uomini, 122 donne e 22 bambini. I dati sono stati forniti dalla Procura regionale di Chernihiv, riporta Ukrinform.