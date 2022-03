Ucraina, la cronaca della giornata

ORE 7.33 - Kiev indaga deportazione forzata civili in Russia Servizio sicurezza, 'coinvolte decine di migliaia di persone'. Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu, l'intelligence del Paese) sta indagando sulla deportazione forzata di decine di migliaia di residenti di Mariupol in Russia da parte delle autorità di Mosca.



ORE 6.36 - Esercito Ucriana, ingannevole l'annunciato ritiro dei russi - Il ritiro delle truppe russe sarebbe stato annunciato in modo "ingannevole", secondo l'esercito ucraino, e in realtà sarebbe in atto una semplice "rotazione di singole unità" con l'obiettivo di "fuorviare la leadership militare" ucraina.



ORE 4.56 - Usa avvisa americani, Mosca potrebbe 'trattenervi' in Russia. Ribadito appello a lasciare il Paese 'immediatamente'

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di viaggio avvertendo che Mosca "potrebbe individuare e detenere cittadini statunitensi in Russia", ribadendo con l'occasione i precedenti inviti ai connazionali a non recarsi nel Paese.



ore 2.39 - Trump a Putin, divulghi informazioni dannose sui Biden - Con una controversa richiesta di aiuto in politica interna rivolta al principale nemico degli Usa nel bel mezzo della guerra in Ucraina, Donald Trump ha chiesto a Vladimir Putin di rendere pubblica qualsiasi informazione dannosa a sua conoscenza sulla famiglia Biden, in particolare su Hunter Biden, il figlio del presidente. "Direi che, se Putin sapesse la risposta, dovrebbe renderla nota e noi dovremmo conoscerla", ha detto