Xi invitato a Mosca in maggio, Putin a Pechino in settembre

Il presidente cinese Xi Jinping è stato invitato oggi dal suo omologo russo Vladimir Putin a Mosca per partecipare il prossimo 9 maggio alle celebrazioni per l'80/o anniversario della vittoria contro il nazifascismo nella Grande guerra patriottica. Putin è stato invitato a sua vota per il 3 settembre a Pechino per l'80/o anniversario della vittoria sul Giappone. Lo ha detto Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera di Putin, citato dall'agenzia Interfax.



