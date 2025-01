Weidel eletta candidata cancelliera Afd. E ringrazia Musk

Il partito dell'ultradestra tedesca di Afd ha eletto all'unanimità Alice Weidel come candidata cancelliera per le elezioni del 23 febbraio, nel corso del congresso a Riesa in Sassonia. L' elezione è avvenuta per alzata di mano. "Nero rosso oro! Nero rosso oro, cari amici!". Sono le parole con cui Weidel ha introdotto il discorso da candidata cancelliera. "Vorrei ringraziare Elon Musk - ha anche detto - che mette in onda in streaming il nostro congresso, in modo che tutti possano vedere quali politiche facciamo. Freedom of speach! Noi siamo per la libertà di espressione in questo Paese".

Il congresso del partito dell'ultradestra tedesca di Afd è iniziato, a Riesa in Sassonia, con due ore di ritardo. A causa di decine di blocchi stradali molti dei seicento delegati hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo del congresso, secondo quanto riporta la Dpa. L'incontro, programmato per due giorni, che sarebbe dovuto iniziare alle 10 è stato aperto dopo le 12. Secondo quanto ha riferito il partito, anche l'auto di Alice Weidel, la leader che oggi dovrebbe essere votata come candidata cancelliera, sarebbe stata bloccata dai manifestanti.

"Anche dall'America determinate forze lavorano in modo mirato a distruggere le nostre istituzioni democratiche occidentali". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel corso del suo intervento al congresso dell'Spd a Berlino, alludendo probabilmente all'endorsement di Elon Musk al partito di ultradestra Afd pur senza mai citarlo.

