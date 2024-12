Indagine Ue su Tik Tok per le elezioni in Romania

La Commissione Ue ha avviato un procedimento formale nei confronti di TikTok per sospetta violazione della legge sui servizi digitali (Dsa) in relazione all'obbligo di valutare e mitigare i rischi sistemici legati all'integrità delle elezioni, in particolare nel contesto delle presidenziali rumene del 24 novembre vinte a sorpresa dal candidato filorusso di estrema destra Călin Georgescu. Lo comunica l'esecutivo comunitario. La decisione di avviare un'indagine tiene conto delle informazioni ricevute dalle autorità rumene in base a rapporti di intelligence declassificati, nonché di rapporti di terzi.

"Dobbiamo proteggere le nostre democrazie da qualsiasi tipo di interferenza straniera. Ogni volta che sospettiamo tali interferenze, soprattutto durante le elezioni, dobbiamo agire con rapidità e fermezza. A seguito di gravi indizi che indicano che attori stranieri hanno interferito nelle elezioni presidenziali rumene utilizzando TikTok, stiamo ora indagando a fondo per verificare se TikTok abbia violato la legge sui servizi digitali non riuscendo ad affrontare tali rischi", commenta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Dovrebbe essere chiaro che in Ue tutte le piattaforme online, compreso TikTok, devono essere ritenute responsabili" .

Riproduzione riservata © Copyright ANSA