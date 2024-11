Zelensky, certi che con questa Commissione l'Ucraina in Ue

"Le mie sincere congratulazioni a Von der Leyen per l'approvazione del nuovo collegio dei commissari".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si congratula su X, sostenendo che "siamo certi che sotto la guida di questa Commissione europea l'Ucraina raggiungerà il suo obiettivo strategico finale: l'adesione all'Ue".

Zelensky augura alla nuova commissione "di riuscire a rafforzare un'Europa unita e a potenziare il ruolo dell'Ue come leader globale". "Non vediamo l'ora di continuare la nostra produttiva cooperazione su questioni chiave dell'agenda strategica Ucraina-Ue'.



