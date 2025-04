Il presidente salvadoregno Bukele alla Casa Bianca il 14 aprile

Il presidente salvadoregno, Nayib Bukele, ha rivelato di aver ricevuto un invito personale dal suo omologo americano, Donald Trump, per visitare la Casa Bianca il 14 aprile.

"Il tuo supporto ai miei sforzi per combattere l'immigrazione illegale è molto apprezzato", ha scritto Trump nella lettera condivisa da Bukele su X. "Per troppo tempo, il nostro confine meridionale è stato una porta aperta. Con l'assistenza di amici come te, abbiamo fatto grandi progressi nel proteggere gli americani dalle attività illegali al confine", prosegue la missiva.

Trump ha continuato elogiando il leader conservatore centroamericano per essersi offerto di trattenere i presunti membri di gang espulsi dagli Stati Uniti nel Centro di detenzione per terroristi di Tecoluca, il famigerato mega-carcere di massima sicurezza Cecot.

"Di grande importanza per la nostra partnership è anche la tua disponibilità a utilizzare la nuova prigione di massima sicurezza di El Salvador per i membri della gang Tren de Aragua e MS-13", ha scritto Trump. "Hai dimostrato una vera leadership e sei un modello per gli altri che cercano di lavorare con gli Stati Uniti", ha aggiunto il tycoon.



