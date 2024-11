Spd si astiene, 'un post-fascista avrà ruolo leadership in Ue'

"Per la prima volta nella storia delle istituzioni Ue, un rappresentante di un partito post-fascista sta per ottenere una posizione di leadership. Ciò è stato possibile solo perché la presidente della Commissione ha proposto Raffaele Fitto alla posizione di rilievo di vicepresidente della Commissione, anche se la famiglia del suo partito, cioè Ecr, non ha votato sua nomina". Lo scrive in una nota la delegazione del SpD all'Eurocamera, l'eurodeputato Rene Repasi. La maggioranza della delegazione socialdemocratica tedesca si asterrà al voto sulla commissione confermano dal SpD, mentre una minoranza della stessa voterà contro.



