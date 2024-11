Allerta sicurezza all' aeroporto di Gatwick, evacuato il terminal

Gran parte del terminal sud dell'aeroporto inglese di Gatwick è stato evacuato dopo un "incidente di sicurezza". E' quanto riportano i media del Regno Unito secondo cui sono intervenuti la polizia e i servizi di emergenza.

La polizia di Londra poco prima aveva reso noto di aver fatto esplodere un "pacco sospetto" vicino all'ambasciata degli Usa nel centro della capitale britannica. Sul suo profilo X, Scotland Yard parla di una "esplosione controllata" e di essere stata avvertita di un "incidente avvenuto nei pressi" della sede diplomatica, situata nel quartiere di Nine Elms, sulla riva sud del Tamigi. "Nella zona è in atto un cordone precauzionale mentre gli agenti indagano sul pacco sospetto", si legge ancora.

L'aeroporto ha dichiarato che l'evacuazione è stata avviata in via precauzionale mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'"incidente". Le immagini pubblicate sui social media dalle tante persone che si trovavano nel terminal mostrano una folla di viaggiatori che si allontana dall'edificio. Inoltre si registrano ritardi nei voli e il servizio ferroviario Gatwick Express è stato sospeso. Tutto era iniziato dopo le 10 locali quando il personale dello scalo aveva detto improvvisamente ai viaggiatori, "stiamo evacuando, dovete andarvene", mentre interveniva la polizia in una zona del terminal sud.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA