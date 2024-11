Incendio in residenza per anziani in Spagna, 10 morti

Dieci persone sono morte e almeno una è risultata ferita in un grave incendio in una residenza di anziani nella località di Jardines de Villafranca, a Villafranca del Ebro (Saragozza), nella regione di Aragona, secondo quanto ha confermato la guardia civile. L'allarme per l'incendio è stato lanciato alle 5:00 e numerose squadre di vigili del fuoco, con un'autoscala di 30 metri, sono giunte sul posto e hanno estinto le fiamme nella residenza dove erano ospitati 82 anziani. Dieci le vittime mentre almeno un ferito è in gravi condizioni, secondo quanto ha informato la prefettura di Aragona, citata da Tve.



