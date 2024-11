Comandante di Kiev: 'Affrontiamo una delle più potenti offensive russe'

Le truppe ucraine stanno affrontando una delle più "potenti" offensive della Russia dall'inizio dell'invasione su larga scala. Lo ha detto il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, scrive il Kyiv Independent.

Per tutto il 2024 l'Ucraina ha affrontato una situazione difficile nella difesa della linea del fronte, in particolare nel Donetsk. Dopo un incontro con una delegazione delle Forze armate della Repubblica ceca, Syrskyi ha descritto la situazione sul campo di battaglia come difficile. "Le ostilità in alcune aree richiedono un costante rinnovamento delle risorse delle unità ucraine", ha detto.

Dall'inizio della giornata odierna sono stati segnalati 126 scambi di artiglieria tra le forze ucraine e russe lungo la linea del fronte, afferma lo Stato Maggiore ucraino nel suo ultimo aggiornamento. La Russia continua a portare avanti le sue offensive sul fronte orientale, principalmente sugli assi di Toretsk, Kurakhove e Pokrovsk nel governatorato di Donetsk, dove i soldati ucraini, in inferiorità numerica e di armi, sono costretti a ritirarsi poco a poco.

Nelle ultime settimane, l'esercito ucraino ha avvertito che la Russia sta intensificando le sue operazioni nel sud di Zaporizhzhia mentre nel governatorato di Kharkiv, le forze ucraine hanno liberato e "sgomberato" a metà ottobre il villaggio di Kruhliakivka, che l'intelligence militare di Kiev ha definito importante per la difesa di Kupiansk. Nel frattempo, le truppe russe starebbero tentando di aprire dei passaggi vicino al fiume Oskil per avanzare verso la città di Kupiansk.

Estonia: 'I russi hanno occupato 150km2 nel Donetsk in 7 giorni'

L'intelligence militare estone ha stimato che negli ultimi sette giorni le forze russe hanno occupato circa 150 chilometri quadrati di territorio nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto il comandante del Centro di intelligence del ministero della Difesa del Paese, colonnello Ants Kiviselg, come riporta Ukrainska Pravda.

"Le forze armate della Federazione Russa stanno conquistando con maggior successo i distretti della regione di Donetsk, in particolare Pokrovsky, Kurakhivskyi, Vugledarskyi e Velikonovosilkivskyi - ha affermato Kiviselg -. Nell'ultima settimana, la Federazione Russa ha occupato in queste aree altri 150 chilometri quadrati" di territorio. I russi mantengono ancora l'iniziativa su tutta la linea del fronte, il che "costringe le forze ucraine a ritirarsi gradualmente", ha aggiunto il colonnello.

