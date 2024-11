Droni russi su Kiev, due edifici residenziali in fiamme, colpiti dai detriti

Un edificio residenziale di Kiev è in fiamme questa mattina dopo essere stato colpito dai detriti di un drone russo abbattuto dalle difese aeree ucraine: lo hanno reso noto su Telegram il sindaco della capitale, Vitaly Klitschko, e l'amministrazione militare della città (Kmava). "A seguito dell'impatto con i detriti (del drone, ndr), è scoppiato un incendio in un edificio residenziale" nel quartiere di Sviatoshyn, ha scritto il primo cittadino. Secondo la Kmva, l'incendio è scoppiato in un edificio residenziale di 16 piani e sono state danneggiate anche cinque auto. Finora non ci sono informazioni su eventuali feriti o vittime.

Il Servizio di emergenza statale ha reso noto successivamente che l'incendio si è sviluppato su una superficie di 50 metri quadrati ed ha parzialmente distrutto gli appartamenti al 15/mo e 16/mo piano dell'edificio residenziale colpito. Le squadre di soccorso stanno evacuando i residenti dell'edificio, ha aggiunto, come riporta Rbc-Ucraina.

Almeno una persona è rimasta ferita nell'attacco: lo ha reso su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko. "Attualmente, una persona è rimasta ferita nel distretto di Sviatoshyn in un edificio residenziale, dove è scoppiato un incendio a causa dell'impatto dei detriti del drone - ha scritto il primo cittadino -. L'uomo è stato medicato sul posto dai sanitari"

I detriti dei droni russi abbattuti nella notte su Kiev sono caduti su tre distretti della capitale ed hanno colpito anche un altro condominio, oltre a quello di 16 piani in cui è scoppiato un incendio ed è rimasta ferita una persona: lo ha reso noto su Telegram l'amministrazione militare della capitale ucraina (Kmava). "Oltre ai distretti di Solomiansky e Sviatoshyn, è stata registrata la caduta di detriti anche nel distretto di Dniprovsky - si legge nel messaggio -. Di conseguenza, in un edificio residenziale di nove piani, su uno dei piani ha preso fuoco un balcone con una superficie di due metri quadrati". Non ci sono per il momento informazioni su eventuali feriti o vittime.





I feriiti sono due

E' aumentato a due il bilancio dei feriti nell'attacco con droni lanciato nella notte dalle forze russe su Kiev: lo ha reso su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko. "Attualmente, ci sono due feriti nel distretto di Sviatoshyn, in un edificio residenziale dove è scoppiato un incendio a causa di un detrito di un drone. Uno di loro è stato ricoverato in ospedale, l'altro è stato curato sul posto", ha scritto il sindaco

Missili russi su Kharkiv, un morto e 46 feriti

Una persona è morta e altre 46 sono rimaste ferite ieri sera a Kharkiv, nell'Ucraina orientale, in seguito a un attacco russo che ha colpito una stazione di polizia: lo hanno reso noto il capo della polizia nazionale, Ivan Vyhivskyi, e il governatore dell'omonima regione, Oleg Synegubov.

La vittima, riporta Ukrainska Pravada, è il colonnello della polizia Andrii Matvienko. Secondo le forze dell'ordine, i russi hanno lanciato due missili. Almeno 30 poliziotti, un membro delle squadre di soccorso e nove civili sono rimasti feriti.

