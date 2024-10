Report sulla difesa Ue, 'prepararsi agli scenari peggiori'

"Nonostante le misure adottate negli ultimi anni per migliorare la preparazione, l'Ue e i suoi Paesi membri non sono ancora completamente preparati per gli scenari di crisi intersettoriali o multidimensionali più gravi". Lo scrive l'ex presidente finlandese Sauli Niinisto nel report sulla difesa europea, chiedendo di "prepararsi agli scenari peggiori".

Il Covid, la guerra in Ucraina e il cambiamento climatico, evidenzia, "sono collegati" da "cause profonde che indicano un periodo prolungato di alto rischio e profonda incertezza per l'Ue. Dobbiamo risvegliarci a una nuova realtà instabile".

"Dall'inizio di questo decennio, l'Ue ha vissuto la pandemia più grave in un secolo, la guerra più sanguinosa sul suolo europeo dalla seconda guerra mondiale, e l'anno più caldo nella storia registrata. La pandemia di Covid-19 è stata una crisi di una natura e di una portata per cui tutti gli Stati membri e l'Ue nel suo insieme non erano sufficientemente preparati", si legge nel report elaborato dall'ex presidente della Finlandia. "L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia ha dimostrato che ci vogliono due persone per mantenere la pace, ma solo una per iniziare una guerra - viene sottolineato -. L'invasione della Russia ha anche sottolineato la percezione di lunga data di Putin secondo cui l'Occidente e i popoli occidentali sono deboli. Inoltre, i crescenti danni causati da eventi meteorologici estremi stanno costringendo gli europei a chiedersi non solo come il cambiamento climatico influenzerà le generazioni future, ma anche a cosa dobbiamo prepararci oggi".

L'Ue deve "promuovere un obiettivo di autosufficienza di 72 ore attraverso campagne informative coordinate", mirando "a garantire che le famiglie in tutta l'Unione siano preparate per un'autosufficienza di base minima di 72 ore in diversi tipi di emergenze e tenendo conto delle differenze nazionali". Lo si legge nel report sulla difesa Ue redatto dall'ex presidente finlandese Sauli Niinisto per indirizzare il lavoro della Commissione di Ursula von der Leyen. E' necessario "investire congiuntamente nell'educazione al rischio dei cittadini" su "sicurezza informatica, rischi di catastrofe e disinformazione", si sottolinea.

L'Ue è chiamata ad "elaborare una proposta insieme ai Paesi membri" su "un servizio di cooperazione di intelligence a pieno titolo a livello europeo che possa soddisfare le esigenze strategiche e operative", senza tuttavia "emulare i compiti delle intelligence nazionali, anche per quanto riguarda il loro ruolo nella raccolta di informazioni". Nel documento si chiede di rafforzare la cooperazione tra il Centro di intelligence Ue (Siac) e le istituzioni contro lo spionaggio.

"Il 20% del bilancio complessivo dell'Ue" dovrebbe contribuire "alla sicurezza e alla preparazione alle crisi dell'Ue" nei rispettivi campi. E' la raccomandazione dell'ex presidente finlandese Sauli Niinisto nel suo report. Niinisto fa appello a una riorganizzazione dei diversi strumenti di bilancio per mettere in campo "un pacchetto coerente, con livelli di finanziamento commisurati alla portata e alla complessità delle sfide in evoluzione" che l'Ue si trova ad affrontare.

L'Ue dovrebbe "sviluppare incentivi mirati per aumentare l'attrattiva delle carriere nella difesa, nella sicurezza e nella risposta alle emergenze tra le giovani generazioni, collaborando con i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro". E' una delle raccomandazioni contenute nel report. "Scambi strutturati tra i Paesi membri potrebbero aiutare a identificare le migliori pratiche in relazione ai modelli di servizio nazionale e di leva, ai programmi educativi, alla creazione di sistemi di riserva funzionanti", viene evidenziato.



