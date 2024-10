Kiev, 'attacco russo a Kherson, scoppiato violento incendio'

Le truppe russe hanno attaccato ieri il centro di Kherson, nell'Ucraina meridionale, dove è scoppiato un violento incendio: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare dell'omonima regione, Oleksandr Prokudin, che ha pubblicato su Facebook le immagini del rogo. "Ieri pomeriggio le truppe di occupazione hanno attaccato un quartiere centrale di Kherson, sono stati colpiti alcuni magazzini ed è scoppiato un incendio - si legge nel messaggio -. A causa dei continui attacchi, i soccorritori hanno dovuto ritirarsi più volte in un luogo sicuro per poi tornare a spegnere l'incendio, che è stato completamente domato". Non sono stati segnalati feriti o vittime.

Kiev, 'nella notte abbattuti 24 droni russi su 28'

L'esercito russo ha attaccato l'Ucraina la notte scorsa con missili di tipo non specificato dalla regione di Belgorod e con 28 droni kamikaze dalla regione di Kursk e dall'area di Primorsko-Akhtarsk, 24 dei quali sono stati abbattuti. Lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev. I droni distrutti sono intercettati nelle regioni di Sumy, Poltava, Dnipro, Mykolaiv e Kherson, ha precisato l'Aeronautica, aggiungendo che altri due velivoli senza pilota nemici risultano dispersi in seguito alle contromisure di guerra elettronica intraprese.

Ucraina: bombe russe su Zaporizhzhia, 3 feriti

Tre persone sono rimaste ferite, inclusa un'adolescente di 11 anni, in seguito ad un attacco russo la notte scorsa sulla città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud-orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare dell'omonima regione, Ivan Fedorov. Nell'attacco sono state colpite diverse case, come si vede in un video postato da Fedorov. Due dei feriti sono stati curati sul posto, mentre la ragazzina è stata ricoverata in ospedale, ha precisato il governatore.

