Media, almeno tre morti in un raid russo nel Donetsk

Un raid russo ha colpito la città di Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, uccidendo tre persone e ferendone altre tre. Lo rendono noto le agenzie ucraine citando il capo dell'amministrazione militare regionale ucraino, Vadym Filashkin.

Nell'attacco - hanno riferito le stesse fonti - sono state danneggiate tre linee elettriche, una farmacia, sei automobili, un negozio, un edificio amministrativo e un edificio a più piani.

"I russi hanno bombardato la città con l'artiglieria, hanno ucciso tre uomini... Tre persone sono rimaste leggermente ferite, hanno ricevuto l'assistenza medica necessaria... Non mettetevi in ;;pericolo! Evacuate in tempo!", ha sottolineato il funzionario.



