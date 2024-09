L'Afd esulta dopo la vittoria nell'Est, 'ora Scholz faccia le valigie'

L'ultradestra dell'Afd esulta per la vittoria alle elezioni in Turingia ed il buon risultato in Sassonia, ed ora attacca il governo di Berlino: "Afd ha raggiunto un risultato storico. Gli elettori vogliono un'altra politica e nuove elezioni anche a livello federale e noi ci prepariamo a questo. Il cancelliere dovrebbe trarre le conseguenze e fare le valigie assieme ai suoi partner e sgomberare", ha detto la leader Alice Weidel. "Noi vogliamo mettere in guardia gli altri partiti - ha aggiunto - non ignorate questi elettori. La volontà dell'elettorato non si lascia ignorare a lungo. I cordoni sanitari sono antidemocratici".

"I risultati non rispecchiano le nostre aspettative", ha ammesso la presidente del partito socialdemocratico tedesco, Saskia Esken, sottolineando che "i risultati dimostrano anche che combattere vale la pena. Ieri è stata una giornata difficile per i socialdemocratici e per la nostra democrazia. Un partito di estrema destra ha preso la maggioranza dei voti in Turingia".

"Afd è una vera messa alla prova per la nostra democrazia. I cordoni sanitari devono reggere - ha continuato -. Dobbiamo fare in modo che si costruiscano maggioranze stabili senza il sostegno di Alternative fuer Deustchland".

"In Sassonia e Turingia i liberali hanno fallito ed è stata una sconfitta dolorosa", ha commentato a sua volta il leader dei liberali Christian Lindner. "Il nostro partito si trova in una situazione difensiva perché fa parte di una coalizione non amata - ha aggiunto -. Adesso dobbiamo fare in modo che quello che abbiamo concordato venga rapidamente implementato sull'economia, servono impulsi per la crescita e per l'industria". "Non posso più sentire chi ripete che i risultati della politica vanno comunicati meglio, bisogna agire", ha continuato.

