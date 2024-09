Exit poll per il voto nell'est della Germania, boom dell'ultradestra

Boom dell'ultradestra tedesca nelle elezioni nell'est della Germania, in Sassonia e Turingia: secondo i primi exit poll diffusi dalla Zdf a chiusura delle urne, l'Afd vince le elezioni in Turingia con il 33,5%, mentre in Sassonia i populisti sono secondi con il 31,5%, di appena 0,5% alle spalle della Cdu.

Secondo gli exit poll della Zdf, i partiti del governo del semaforo guidato da Olaf Scholz incassano una batosta alle elezioni regionali in Turingia: l'Spd del cancelliere è attestata al 6,5% (-1,7), i Verdi al 4% (-1,2), i liberali Fdp 1% (-4). Questi ultimi due non superano quindi la soglia di sbarramento del 5%.

Anche i sondaggi annunciavano una forte affermazione dell'ultradestra tedesca. In entrambi i Laender Afd è classificato come estrema destra dai servizi interni. In Turingia, il partito che candida Bjoern Hoecke, condannato da due tribunali per l'uso di slogan nazisti nei comizi, era in testa.

"Abbiamo un risultato molto buono in Sassonia, in Turingia è addirittura sensazionale, con un risultato storico. È chiaro che la gente vuole che ci sia un cambiamento nella politica". Lo ha detto il leader nazionale dell'ultradestra tedesca di Afd Tino Chrupalla, commentando alla Zdf i risultati del partito nell'est della Germania. Chrupalla è alla festa dell'Afd a Dresda. "È importante che i Verdi, il più pericoloso partito della Germania, siano fuori dal parlamentino in Turingia", ha aggiunto.

