Migranti: oltre 300 persone sbarcate alle Canarie e alle Baleari

Oltre 300 migranti a bordo di precarie imbarcazioni sono giunti nelle ultime 24 ore negli arcipelaghi spagnoli delle Canarie e delle Baleari. Gli sbarchi più consistenti hanno riguardato 198 migranti a bordo di due caicchi intercettati domenica dai mezzi di soccorso al largo dell'isola di El Hierro alle Canarie e accompagnati al porto di La Restinga, informa il Salvataggio Marittimo.

I migranti, in prevalenza di origini subsahariane, assistiti allo sbarco dai volontari della Croce Rossa, erano in buone condizioni di salute, tranne cinque persone fra le quali una donna in avanzata gravidanza che sono state trasferite in ospedale. Secondo le testimonianze degli stessi migranti, un gruppo di 175 persone originarie di Gambia, Camerun e Senegal, a bordo di un caicco era salpato 6 giorni fa dal porto di Dakar, in Senegal. Altre 92 persone in prevalenza di origini magrebine sono giunte nella giornata di ieri alle isole Baleari su 5 imbarcazioni delle quali due sbarcate all'isola di Maiorca, due a Formentera e una a Ibiza, informa il Salvataggio Marittimo.

Un totale di 31.155 migranti sono giunti in Spagna in maniera irregolare dall'inizio dell'anno, circa 12.410 persone in più che nello stesso periodo del 2023, pari a un aumento del 66%, secondo l'ultimo bilancio del ministero dell'Interno. Di queste, 2.124 sono giunte negli arcipelaghi della Canarie, delle Baleari e alla penisola iberica nei primi 15 giorni di agosto.



