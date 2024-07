Fair Play for Peace a Grandi, alto commissario Onu per rifugiati

La consegna del "Fair Play for Peace" all'Alto Commissario ONU per i Rifugiati, Filippo Grandi, sarà centrale nel World Fair Play Day in programma il 5 settembre a Bruxelles. L'organizzazione dell'evento sarà a cura dell' European Fair Play Movement (EFPM) guidato dall'olimpionico Philippe Housiaux. Ruggero Alcanterini, Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP) - CONI, sottolinea : "L'Alloro Olimpico, assegnato sempre a Grandi durante la Cerimonia d'apertura dei XXXIII Giochi Olimpici a Parigi, conferisce un doppio significato all'Evento. Quella della Capitale Belga, cui confluiranno i rappresentanti di decine di paesi comunitari ed extra, sarà l'occasione per tirare le somme circa la valenza non soltanto simbolica della Tregua Olimpica, ma anche per riflettere sulla nuova sfida da affrontare in chiave più ampia, sulla base delle motivazioni della stessa Assemblea Generale ONU, che ha aggiornato la Giornata Mondiale per il 19 maggio di ogni anno, a partire dal 2025. Infatti, la risoluzione adottata affronta i principi universali del rispetto, avviando i presupposti di una possibile rivoluzione etica". Il 7 settembre dello scorso anno, sempre a Bruxelles, il "Fair Play for Peace" era stato consegnato a Berit Reiss-Andersen, Presidente della Commissione che assegna il Premio Nobel per la Pace.



