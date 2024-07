Von der Leyen invia una lettera ai 27 per i ruoli di commissario

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha inviato questa mattina la lettera ai Paesi membri per chiedere l'indicazione dei profili per il ruolo di commissario. La deadline per la risposta dei 27, spiega il portavoce della Commissione, è il 30 agosto.

"Von der Leyen nella conferenza stampa a Strasburgo della scorsa settimana è stata molta chiara sul fatto che, nella lettera, avrebbe chiesto il nome di un uomo e di una donna" per il ruolo di commissario e che la parità di genere sarebbe stata "una priorità" per la composizione della prossima Commissione, ha spiegato la portavoce dell'esecutivo Ue Arianna Podesta rispondendo a chi gli ha chiesto se il principio sarà rispettato nonostante alcune capitali abbiano annunciato di non voler inviare una coppia di nomi a Bruxelles ma un solo candidato.

