Migliaia di iraniani a Berlino contro le elezioni in Iran

Il giorno dopo le elezioni presidenziali in Iran, migliaia di iraniani si sono radunati nella Bebel Platz di Berlino per contestare la tornata elettorale e collegarsi a una teleconferenza in cui, da Parigi, è stata chiesta libertà per l'Iran. Lo ha riferito all'ANSA Shahin Gobadi portavoce del Consiglio Nazionale della Resistenza dell'Iran (Ncri), la principale coalizione di opposizione democratica al regime iraniano.

La polizia ha stimato la partecipazione al raduno in "circa seimila" persone, ha detto all'ANSA un portavoce della polizia di Berlino. Gobadi, pur senza poter fornire cifre, ha sostenuto che l'adesione è stata ben più massiccia.

Alla conferenza svoltasi a Parigi ha partecipato la presidente del Ncri, Maryam Rajavi, insieme a numerosi politici internazionali tra cui Mike Pence, Mike Pompeo, Liz Truss, John Bolton. In video Rajavi ha elogiato il popolo iraniano e la lotta delle donne iraniane per la libertà, sottolineando: "la vostra massiccia manifestazione oggi a Berlino rappresenta un'ulteriore vittoria del popolo iraniano nel boicottaggio nazionale delle elezioni del leader supremo Ali Khamenei", ha riferito Gobadi. "Le fasulle elezioni sono il risultato dell'impasse e dei gravi fallimenti che affliggono il regime, perché il popolo iraniano ha dichiarato più volte e chiaramente, 'Il nostro voto è per rovesciare il regime; non c'è spazio per le elezioni in questo regime. È ora di rivoluzione!'", ha detto ancora Rajavi.

Nella capitale tedesca ha parlato ai manifestanti - arrivati da "diversi paesi europei"- l'ex senatore statunitense Robert Torricelli. Il primo a parlare è stato però l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal Quadras, scampato per poco alla morte nel novembre 2023 "quando un terrorista inviato da Teheran gli sparò in faccia a Madrid", ha ricordato il portavoce.



