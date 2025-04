Maduro, 'rimpatrieremo altre centinaia di migranti venezuelani'

Centinaia di migranti venezuelani faranno ritorno nel loro Paese a bordo di tre voli in arrivo tra oggi e domani: lo ha annunciato il presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, durante un evento pubblico.

I primi due voli, in arrivo oggi, saranno effettuati con aerei operati dalla compagnia aerea statale Conviasa. Uno di questi partirà dal Messico con 300 venezuelani. Un secondo volo trasporterà più di 200 venezuelani precedentemente detenuti nelle prigioni statunitensi. Il terzo volo partirà dagli Stati Uniti e arriverà in Venezuela domani: non è stato specificato con quante persone a bordo.

L'annuncio di questi tre nuovi voli che trasportano migranti venezuelani avviene in un periodo di tensioni tra i governi degli Stati Uniti e del Venezuela sui flussi migratori. Gli Usa affermano che Caracas è obbligato a rimpatriare i propri cittadini che emigrano illegalmente, mentre il Venezuela accusa gli Stati Uniti di criminalizzare l'immigrazione.

Queste tensioni si sono esacerbate a marzo, quando Washington ha deportato più di 200 venezuelani a El Salvador, facendoli incarcerare dentro il Centro di detenzione per terroristi (Cecot).



