"Sono preoccupato per le elezioni in Francia, lo voglio dire con chiarezza". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nell'intervista rilasciata alla tv pubblica Ard. "Spero che i partiti che non sono con Le Pen abbiano successo", ha aggiunto, sottolineando tuttavia che "a deciderlo saranno i francesi".



