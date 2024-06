Zelensky, 'consentiteci di colpire i russi da dove ci attaccano'

"Questo terrorismo russo con bombe aeree guidate deve essere fermato. Sono necessarie decisioni coraggiose dai nostri partner, in modo che possiamo colpire i terroristi russi e gli aerei da combattimento russi dove si trovano". Lo ha dichiarato con un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, citato da Ukrinform, in reazione all'attacco aereo della scorsa notte su una zona residenziale ad alta densità di Kharkiv che ha ucciso almeno 3 civili e ne ha feriti molti altri - un precedente bilancio parlava di 2 morti.

Secondo Zelensky, l'Ucraina ha già dimostrato che è possibile proteggere la vita delle persone dai missili, "ripulendo le zone di lancio oltre il confine". Ma è necessaria anche la protezione contro le bombe. Abbiamo bisogno di determinazione", ha aggiunto, ricordando la ritrosia passata e presente di molti alleati occidentali, inclusi gli Stati Uniti, alla fornitura di armi a lungo raggio capaci di colpire in territorio russo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA