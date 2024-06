Attivisti Lgbt sfilano alla marcia del Pride a Kiev

Diverse centinaia di attivisti Lgbt e i loro sostenitori, compresi i soldati ucraini, hanno marciato nel centro di Kiev stamane per chiedere più diritti, in quella che è la prima manifestazione del Gay Pride nella capitale ucraina da quando la Russia ha invaso il territorio più di due anni fa. Lo riferiscono diversi media internazionali.

Protetti dalla polizia antisommossa, i manifestanti hanno sfilato chiedendo la legalizzazione delle unioni civili e dure sanzioni per le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.



