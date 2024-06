Meloni e il video con Modi, 'saluti dal Melodi team'

"Hello from the Melodi team". Così la premier Giorgia Meloni ha mandato un saluto scherzoso ai suoi follower, in un breve video sui social al fianco del primo ministro indiano Narendra Modi, con il quale ha avuto ieri un bilaterale a margine del G7 in Puglia. L'espressione "Melodi" è la fusione dei loro due cognomi, diventata un hashtag virale sui social, con meme e video fantasiosi, soprattutto in India, alla luce del feeling fra i due leader al G20 di New Delhi, nel settembre dell'anno scorso.



