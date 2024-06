Von der Leyen, G7 unito contro le maxi-esportazioni cinesi

"Sono lieta che concordiamo di lavorare su una valutazione condivisa delle sovraccapacità della Cina". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, durante la sessione sulla sicurezza economica del G7 a Borgo Egnazia.

"Nonostante le smentite, la Cina produce più di tutti i Paesi del G7 messi insieme", ha sottolineato von der Leyen, evidenziando che "la strategia industriale" di Pechino "è sempre più focalizzata sulla spinta dell'export" e "questo ha ricadute sempre più preoccupanti per il resto del mondo". "Come G7 abbiamo interesse a garantire che i mercati mondiali operino in modo equo, senza distorsioni".



