L'Ue presenta piano di attuazione del Patto migrazione

La Commissione Ue ha presentato oggi un piano di attuazione comune per assicurare la messa a terra del Patto sulla Migrazione e l'Asilo, che è entrato ufficialmente in atto. Gli Stati membri hanno infatti due anni di tempo per trasformare il Patto in realtà. "Sono migliaia di pagine di complessi testi legali, sarà uno sforzo erculeo", ha detto il vicepresidente Margaritis Schinas. "Ma non si tratta di Bruxelles che dice alle capitali cosa fare, qui si tratta di un processo comune: o la migrazione sarà gestita in modo comunitario o non sarà gestita affatto". I Paesi devono presentare entro dicembre i piani di attuazione nazionali.





