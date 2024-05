Sunak e Starmer concordano per ora 2 duelli tv in vista del voto

Sono due, per ora, le sfide televisive concordate dal premier conservatore Rishi Sunak e dal leader dell'opposizione laburista Keir Starmer in vista delle elezioni politiche britanniche del 4 luglio. Lo riportano i media.

I faccia a faccia fra i numeri uno delle due uniche formazioni che da un secolo si contendono la poltrona di primo ministro nel Regno Unito dovrebbero essere ospitati da Bbc e Itv. Mentre altre emittenti potranno dar spazio a scontri tv allargati anche ai portabandiera degli altri partiti: da Reform Uk, forza d'ultrdestra pro Brexit che alcuni sondaggi danno al 11-12% di consensi nazionali; ai Liberaldemocratici centristi (indicato al 10%, ma con molto più competitivi per la conquista di singoli collegi uninominali); ai Verdi (7% circa); agli indipendentisti scozzesi dell'Snp (da anni partito dominante in Scozia, ma alle prese con scandali e divisioni interne che in questa consultazione potrebbero penalizzarli).

La leadership Tory, costretta a cercare una rimonta miracolosa rispetto alle previsioni, avrebbe voluto 6 faccia a faccia in tv con il Labour. Ma Starmer - il cui unico rischio appare quello di fare passi falsi clamorosi - ha fatto sapere di non voler andare oltre lo schema di consultazioni precedenti. E Sunak lo ha accusato oggi sul Daily Telegraph di "avere paura".

Il numero uno laburista è intanto oggi in Scozia, dove il suo partito, scalzato un ventennio fa dopo decenni di leadership incontrastata locale dall'ascesa degli indipendentisti, punta a capitalizzare la crisi attuale dell'Snp per provare a recuperare qualche decina di seggi sui circa 50 in palio nella nazione del nord (e sui 650 totali che compongono la Camera dei Comuni).

Mentre il premier Sunak è in Irlanda del Nord, la frontiera più difficile del dopo Brexit fra le 4 nazioni del Regno.



