Presidente slovacco, 'partiti sospendano la campagna elettorale'

Il presidente eletto della Slovacchia, Peter Pellegrini, ha invitato i partiti politici a "sospendere" la campagna elettorale per le elezioni europee in programma l'8 giugno dopo il tentato omicidio del primo ministro Robert Fico. "Invito tutti i partiti a sospendere temporaneamente o a ridurre considerevolmente le loro campagne", ha dichiarato alla stampa a Bratislava. "La Slovacchia non ha bisogno di ulteriori scontri e accuse reciproche in questo momento", ha aggiunto.



