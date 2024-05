Estonia: 'Valutiamo seriamente l'invio di truppe a Kiev'

Il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente estone Madis Roll afferma che il governo sta discutendo "seriamente" la possibilità di inviare truppe in Ucraina occidentale. Roll ne ha parlato in un'intervista al portale Breaking Defense, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo il consigliere del presidente estone, il governo sta ora analizzando il potenziale dispiegamento e preferirebbe farlo come parte di una missione Nato "per dimostrare forza e determinazione".



