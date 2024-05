Harry non vedrà Carlo in Gb, 'il sovrano ha l'agenda piena'

Il principe Harry non vedrà suo padre, re Carlo III, nel corso della breve visita nel Regno Unito per prendere parte domani a Londra al decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi sportivi riservati ai militari mutilati che il secondogenito del sovrano patrocina sin dalla fondazione. Lo ha dichiarato un portavoce del duca di Sussex secondo cui l'agenda fitta di appuntamenti del monarca non permette un incontro fra i due dopo quello avvenuto lo scorso febbraio, quando Harry aveva fatto una visita lampo nella capitale britannica per stare vicino a Carlo III dopo l'annuncio della sua diagnosi di un non precisato cancro. "Il duca ovviamente è a conoscenza degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto", ha affermato il portavoce.

Proprio ieri c'era stata una importante ricorrenza per il sovrano, il primo anniversario della sua incoronazione avvenuta il 6 maggio del 2023 all'Abbazia di Westminster, che è arrivata dopo il ritorno del re agli appuntamenti pubblici di rappresentanza la settimana scorsa seguito all'annuncio della sua malattia e all'inizio di una terapia anti-tumorale con risultati incoraggianti secondo i medici di corte.

Il mancato incontro tra padre e figlio è destinato a riaccendere ipotesi e speculazioni sui rapporti all'interno della famiglia reale, soprattutto dopo il riavvicinamento fra Harry e Carlo avvenuto nei mesi scorsi e scandito proprio dal loro incontro a Clarence House di febbraio. Riavvicinamento che era arrivato dopo le forti tensioni per le rivelazioni contenute nell'autobiografia del principe 'ribelle' dal titolo 'Spare', successo editoriale planetario, e nella docuserie di Netflix sui Sussex, riguardanti tra l'altro la rottura coi Windsor del 2020 e il successivo trasferimento di Harry con la moglie Meghan negli Usa. Per domani è in programma una funzione nella cattedrale di St Paul a Londra, durante la quale il duca, giunto oggi pomeriggio nel Regno, sarà impegnato in una lettura mentre l'attore Damian Lewis reciterà una poesia, e non è prevista la partecipazione di nessun altro membro senior della Royal Family.





