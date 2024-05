Tajani, anche l'Italia ha subito attacchi cybernetici

"Più che rischi di attacchi dalla Russia come dice il Financial Times penso ad attacchi cybernetici. Abbiamo subito attacchi cybernetici ad esempio quando l'aereo di Zelensky atterrava a Ciampino c'è stato un attacco cybernetico al sito del ministero degli esteri, ci sono sempre attacchi ma sono sempre respinti perchè siamo in allerta e siamo attrezzati per difenderci. Un conto è l'attacco cybernetico, un conto quello militare". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani afferma a Mattino 5 che anche l'Italia è stata colpita da attacchi informatici da parte della Russia come altri paesi Ue.



