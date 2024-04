Ucraina: missili russi su Odessa, tre morti

Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite nella notte in un attacco missilistico russo su Odessa, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Kiper, come riporta Rbc-Ucraina.

"In seguito all'attacco sono morte tre persone, altre tre sono rimaste ferite", ha scritto Kiper su Telegram, aggiungendo che "ci sono danni alle infrastrutture civili". Secondo alcuni canali Telegram locali, l'attacco è stato lanciato dal territorio della Crimea occupata.



