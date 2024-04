Scholz a Macron, 'buoni spunti per un'Europa forte'

"Francia e Germania vogliono, insieme, che l'Europa rimanga forte. Il tuo discorso contiene buoni spunti su come possiamo riuscirci": lo ha scritto su X il cancelliere tedesco Olaf Scholz taggando direttamente il presidente francese Emmanuel Macron. "Insieme noi portiamo avanti l'Ue: politicamente ed economicamente. Per un'Ue sovrana e innovativa", aggiunge Scholz nel suo commento al discorso sull'Europa tenuto da Macron all'Università La Sorbona di Parigi. "Vive l'Europe!" conclude, in francese, il cancelliere tedesco.



