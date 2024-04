Michela Giraud in tournée europea con il nuovo spettacolo

La stand up comedian Michela Giraud, reduce dall'arrivo nelle sale del suo primo film da regista e protagonista, Flaminia, per la prima volta in carriera sbarca anche all'estero con un nuovo spettacolo, intitolato "Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco". La tournée, prodotta da Vivo Concerti (i biglietti per le date sono disponibili sul sito), farà tappa in varie città europee e in Regno Unito durante il mese di maggio 2024.

Nel nuovo spettacolo la retorica dei vincenti che ci vuole sempre aggressivi e pronti alle avversità viene demolita dall'umorismo pungente dell'autrice e protagonista, in una lunga, irresistibile, ammissione dei propri limiti. "Perchè si sa: a volte ci gettano tra i lupi e ne usciamo capobranco - si spiega in una nota - altre volte no, e chi meglio di Michela Giraud per esorcizzare le sconfitte quotidiane di ognuno di noi?".

Nella sua prima tournèe internazionale, Michela Giraud porterà il suo monologo di stand up comedy in sette città europee, partendo da Amsterdam (NL) (lunedì 13 maggio al Boom Chicago), e proseguendo a Bruxelles (BE) (martedì 14 maggio 2024 a La Tricoterie), a Parigi (FR) (mercoledì 15 maggio 2024 all'Apollo Theater), a Barcellona (ES) (sabato 18 maggio 2024 al Golem's), a Colonia (DE) (mercoledì 22 maggio 2024 al Club Volta), a Monaco (DE) (giovedì 23 maggio 2024 al Saal X) e per concludere a Londra (UK) (lunedì 27 maggio 2024 al Camden Club Cabaret).



