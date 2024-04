Mosca, gli aiuti Usa a Kiev non cambieranno la situazione

Gli aiuti militari all'Ucraina, bloccati da diversi mesi al Congresso americano e su cui i funzionari eletti dovranno votare sabato, "non potranno cambiare nulla" della situazione sul fronte, afferma il Cremlino. "Ciò non può in alcun modo influenzare lo sviluppo della situazione sui fronti (...) Ciò non può cambiare nulla", ha detto alla stampa il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Kiev, dal canto suo, considera "di estrema importanza" questi aiuti per respingere l'esercito russo.



