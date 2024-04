Biennale: Shevchenko: 'è un onore essere qui per l'Ucraina'

"Dagli artisti un incredibile sostegno all'Ucraina nella nostra battaglia per la libertà. Un onore per noi essere qui". Con questo commento il vice ministro all'integrazione europea, Taras Shevchenko, ha inaugurato il Padiglione dell'Ucraina alla 60/a edizione della Biennale d'Arte, nelle sale d'armi all' Arsenale di Venezia. Al centro dell'esposizione, che vede affissa alle pareti la creatività di sei artisti, la guerra e l'immigrazione. La pratica della tessitura collettiva si è trasformata così nella metafora dell'unione del popolo, necessaria soprattutto in seguito all'invasione russa del 2022. "E' molto importante avere l'occasione di rappresentare l'Ucraina alla Biennale, ma è anche una grande responsabilità", ha commentato la co curatrice Viktoria Bavykina. Durante i ringraziamenti, un pensiero è andato all'esercito ucraino, per la protezione che sta dando alla nazione.



