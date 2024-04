Kiev, '6 i morti degli attacchi russi sulla regione di Odessa'

Il bilancio delle vittime di un attacco missilistico russo contro Odessa è salito a 6 dopo che un uomo di 56 anni è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate. Lo afferma l'ufficio del procuratore generale, scrive il Kyiv Independent. Negli attacchi è morta anche una bambina di 10 anni mentre i feriti sono 14.

La Russia ha sferrato un vasto e ripetuto attacco contro la regione di Odessa con missili balistici Iskander-M, ha detto il governatore Oleh Kiper senza specificare quanti missili abbiano colpito l'oblast: nei raid sono state danneggiate le infrastrutture di trasporto e i camion, ha aggiunto Kiper.

Ieri, la Russia ha lanciato un attacco su larga scala contro l'Ucraina, colpendo impianti energetici in cinque regioni, inclusa quella di Odessa.



