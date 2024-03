Lavrov, l'Armenia provoca il collasso delle relazioni con Mosca'

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accusato oggi l'Armenia di provocare un "collasso delle relazioni con la Russia". La situazione attuale "non induce all'ottimismo", ha aggiunto Lavrov in un'intervista al giornale Izvestia, ripreso dalla Tass, affermando tra l'altro che "la missione dell'Unione europea in Armenia si sta trasformando in una missione Nato", con l'impiego di militari "dalla Norvegia, dal Canada e dagli Usa". Da tempo si assiste a un aumento delle tensioni tra Yerevan e Mosca, che finora erano stati stretti alleati.

