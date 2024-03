Partigiani russi filo-ucraini all'attacco a Belgorod e Kursk

I partigiani russi filo-ucraini della Legione 'Libertà della Russia' hanno annunciato di aver preso il controllo del villaggio di Tyotkino, nella regione russa di Kursk.

"L'insediamento di Tyotkino nella regione di Kursk è interamente sotto il controllo delle forze di liberazione russe", ha scritto sui social la Legione, aggiungendo che i militari russi si stanno ritirando. In precedenza, i volontari filo-Kiev avevano reso noto di aver preso il controllo della città di Lozova Rudka, nella regione di Belgorod. Le forze russe sostengono invece di aver respinto gli attacchi dei partigiani nelle due regioni di frontiera.

D'altra parte, un drone ha colpito oggi il municipio della città di Belgorod, capoluogo dell'omonima regione russa, provocando il ferimento di due donne. Lo ha scritto sul suo canale Telegram il governatore locale, Vyacheslav Gladkov.

I partigiani filo-ucraini del 'Battaglione Siberiano' hanno invitato oggi la popolazione russa a "ignorare le elezioni" nel Paese definendole una "finzione". "I soldati del 'Battaglione Siberiano' si trovano in Russia e fanno appello agli abitanti della Federazione Russa affinché ignorino le 'elezioni' - si legge nel messaggio pubblicato su Telegram -. Le schede elettorali e i seggi elettorali in questo caso sono una finzione". Da parte sua, la Legione 'Libertà di Russia' ha assicurato di fare "ogni sforzo" affinché i suoi sogni di una Russia libera dalla dittatura del presidente Vladimir Putin "diventino realtà".

Il portavoce dell'intelligence militare ucraina (Gur) Andry Yusov ha dichiarato che i servizi speciali hanno ricevuto le informazioni circolate in

rete stamani sull'abbattimento di un aereo russo Su-27 a Belgorod: "Queste informazioni vengono verificate", ha detto, citato da Unian. In precedenza canali russi hanno pubblicato online il video con lo schianto del caccia russo. Unian riferisce che "Il video è stato pubblicato anche dal comandante militare Andriy Tsaplienko". Secondo testimoni, che hanno postato video, c'è stata una potente esplosione, poi l'aereo è stato visto cadere e si è schiantato nella foresta.

Il Cremlino: 'Le nostre difese funzionano'

Le forze armate russe "stanno facendo tutto il necessario e le difese aeree funzionano" per proteggere il territorio del Paese. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando gli attacchi della scorsa notte alle regioni russe di Belgorod e Kursk. "Naturalmente le attività terroristiche continuano e il regime di Kiev cerca di attaccare strutture civili, ma i nostri militari sono allerta e l'operazione militare speciale continua", ha aggiunto Peskov, citato dalla Tass.

Le forze ucraine hanno attacco il territorio russo con decine di droni nelle ultime ore, colpendo anche una raffineria a Nizhny Novgorod, a centinaia di chilometri dal confine. Una delle unità della raffineria, nella zona industriale di Kstov, ha preso fuoco, ha detto il governatore della regione, citato da Ria Novosti. Il ministero della Difesa ha detto che almeno 25 droni ucraini sono stati abbattuti in varie regioni, di cui due in quella di Mosca e uno in quella di San Pietroburgo. Non sono segnalate vittime.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che nella notte sono stati respinti i tentativi di forze ucraine di penetrare in territorio russo da tre direzioni nelle regioni di Belgorod e Kursk, "dopo intensi bombardamenti su obiettivi civili". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

I servizi di sicurezza interni russi, Fsb, hanno detto che a partire dal 10 marzo sono stati respinti diversi tentativi di varcare il confine da parte di formazioni ucraine nelle regioni di Belgorod e Kursk e che negli scontri sono stati eliminati "cento soldati nemici, sei carri armati, cannoni semoventi e 20 veicoli blindati". Secondo l'Fsb, citata da Ria Novosti, combattimenti sono ancora in corso.

