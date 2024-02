Giorgia Meloni a Kiev, presiederà la riunione del G7 sull'Ucraina

La premier Giorgia Meloni è a Kiev nel secondo anniversario della guerra in Ucraina, e da qui terrà la videoconferenza del G7, in cui interverrà anche Volodymyr Zelensky. Meloni è giunta nella capitale a bordo dello stesso treno su cui hanno viaggiato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Alexander De Croo, primo ministro del Belgio che è presidente di turno del Consiglio Ue, e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Il viaggio è stato ufficializzato solo ora per motivi di sicurezza.

Dalla Russia, intanto, l'esercito fa sapere che il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha fatto visita alle truppe nei territori occupati dell'Ucraina. "Oggi, nei rapporti di forze, il vantaggio è della nostra parte", ha detto ai militari.

Stamani cerimonia allo scalo di Hostomel, nel pomeriggio collegamento dalla cattedrale di Santa Sofia di Kiev

È la cattedrale di Santa Sofia di Kiev la location da dove la premier Giorgia Meloni si collegherà per il G7 in videoconferenza (alle 16 italiane), nel secondo anniversario della guerra. La presidente del Consiglio, quella della Commissione europea, il primo ministro del Belgio (che è presidente di turno del Consiglio Ue), e il primo ministro canadese, giunti da poco nella capitale ucraina, partecipano stamani a una cerimonia all'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, vicino Kiev, in occasione della consegna, da parte del presidente ucraino, delle onorificenze militari ad alcuni soldati superstiti della battaglia di Hostomel, quando all'inizio del conflitto le forze aviotrasportate di Mosca attaccarono lo scalo con l'obiettivo di farne una testa di ponte per la conquista della capitale. Successivamente, a Palazzo Mariinskyi, sede della presidenza ucraina, prevista una conferenza stampa, attorno alle 13.30, ora italiana.

Von der Leyen: 'Straordinaria resistenza del popolo ucraino'

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elogiato la "straordinaria resistenza" dell'Ucraina al suo arrivo a Kiev oggi nel secondo anniversario dell'inizio dell'invasione russa. "A Kiev per l'anniversario del secondo anno di guerra della Russia contro l'Ucraina. E per celebrare la straordinaria resistenza del popolo ucraino", ha detto von der Leyen sui social media. "Più che mai, siamo fermamente al fianco dell'Ucraina. Finanziariamente, economicamente, militarmente, moralmente. Fino a quando il Paese non sarà finalmente libero".

