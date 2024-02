A Milano in centinaia in corteo a 2 anni dall'invasione dell'Ucraina

A due anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia diverse centinaia di persone si sono radunate in piazza Castello nel centro di Milano per partecipare al corteo 'Vittoria per la pace' promosso dalla comunità ucraina in Italia.

I manifestanti sono avvolti nelle bandiere ucraine, le donne indossano corone di fiori e sfilano dietro ad uno striscione con la scritta 'Credi in Ucraina. Agisci per Ucraina'. Tanti i cartelli contro la Russia e Putin, come 'Non trattiamo con i terroristi' o 'Russia terroristi'. Una lunga bandiera gialla e blu apre il corteo che si concluderà in piazza San Babila dove si terranno alcuni interventi. Sono tanti i gruppi di cittadini arrivati anche da fuori città, ad esempio da Modena come Alina, in Italia dal 2001, sua figlia di 36 anni combatte nell'esercito e lei è tornata da Leopoli solo due giorni fa.

"Grazie agli italiani che sono con noi e stanno risvegliando l'Occidente - ha detto -, siamo orgogliosi di questo che il mondo capisca che Putin va sconfitto. Mia figlia combatte nell' esercito ucraino e dice che noi resistiamo finché non si risveglierà tutto il mondo. I nostri giovani sono come i vostri partigiani, adesso tocca a noi". Prima della partenza del corteo, dove viene scandita la frase 'Vittoria per l'Ucraina, vittoria per la Pace' e 'Russia Stato terrorista', i manifestanti hanno cantato diverse volte l'inno ucraino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA