Eruzione in Islanda, lava verso case ma vite non a rischio

La lava che scorre dalla fessura che si è aperta dopo l'eruzione vulcanica di questa mattina a sud-ovest della capitale islandese Rejkyavik, si trova ora a circa 600 metri dalle case più alte di Grindavík, località evacuata velocemente nella notte dopo la prima avvisaglia di sisma.

In un post su X il presidente islandese Gudni Johannesson ha affermato che "nessuna vita è in pericolo". Mentre lo sono - ha dichiarato - alcune infrastrutture. Il presidente ha aggiunto che il traffico aereo non sarà interrotto.

"C'è un'eruzione sotto la città", ha detto a Eurovision News Olafur Arndal, ristoratore di Grindavik.



