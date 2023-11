Islanda sommergerà d'acqua lava eruzione per frenare distruzione

Le autorità di protezione civile islandesi ed esperti europei stanno valutando la possibilità di inondare d'acqua la lava prodotta da un'eventuale eruzione del vulcano vicino Grindavik, per raffreddarla e proteggere così l'omonima vicina cittadina, secondo quanto annunciato oggi. Il porto di pescatori di di circa 4.000 abitanti nella penisola di Reykjanes è stato evacuato l'11 novembre, dopo centinaia di terremoti causati dai movimenti del magma sotto la crosta terrestre, che precedono un'eruzione vulcanica.

Le autorità di protezione civile e gli esperti europei valuteranno la possibilità di "utilizzare un grande volume d'acqua per raffreddare la lava e proteggere la città di Grindavik e importanti infrastrutture", ha affermato Vidir Reynisson, responsabile della protezione civile e della gestione delle emergenze in Islanda durante una conferenza stampa.

Non sarebbe la prima volta che si fa ricorso all'acqua per frenare i fiumi di lava. L'Islanda lo ha già fatto nel 1973, quando una fessura si aprì a 150 metri dal centro della città dell'isola di Heimaey, sorprendendo i residenti all'alba. Grazie a quell'espediente, la protezione civile è stata così in grado di rallentare e controllare il movimento della lava.

A cavallo della dorsale medio-atlantica, una fessura sul fondo dell'oceano che separa le placche tettoniche euroasiatica e nordamericana. l'Islanda ha 33 sistemi vulcanici, il maggior numero in Europa, e sperimenta eruzioni in media ogni quattro o cinque anni. Tre eruzioni hanno avuto luogo vicino a Fagradalsfjall sulla penisola di Reykjanes, nel marzo 2021, agosto 2022 e luglio 2023. Grindavik si trova vicino alla centrale geotermica di Svartsengi, il principale fornitore di elettricità e acqua per i 30.000 abitanti della penisola, e importante serbatoio di acqua dolce. La città è anche vicina alla Laguna Blu, sito turistico famoso per le sue terme geotermiche, che è stato chiuso per precauzione.



