Exit poll: in Baviera avanti la Csu con il 37%, vola l'Afd

L'Unione cristiano-sociale (Csu), ala destra bavarese del principale partito di opposizione in Germania, si sarebbe confermata prima nelle elezioni regionali in Baviera con il 37% dei consensi, in flessione di 0,2 punti rispetto a cinque anni fa. L'estrema destra dell'Afd (l'Alleanza per la Germania) avrebbe guadagnato ben 4,8 punti, attestandosi al 15%. Al secondo posto si piazzerebbero i Verdi (16%, -1,6 punti) e solo quarto sarebbe il partito regionale di centro-destra dei 'Liberi elettori' con il 14% (+2,4). Lo prevedono exit poll pubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard.

L'Unione cristiano-democratica (Cdu), il principale partito di opposizione in Germania, si sarebbe confermata prima nelle odierne elezioni regionali in Assia con il 35,5% dei consensi in forte aumento di 8,5 punti rispetto a cinque anni fa. L'estrema destra dell'Afd (l' "Alleanza per la Germania") sarebbe aumentata 2,9% punti al 16,0% contendendo il secondo posto ai socialdemocratici della Spd (16,0%, -3,8%).

I socialdemocratici della Spd, il partito del cancelliere Olaf Scholz, tradizionalmente deboli nello 'Stato Libero' di Baviera, secondo l'exit poll Ard sarebbero scesi di 1,2 punti all'8,5%. I liberali della Fdp dovrebbero uscire dal parlamento regionale di Monaco di Baviera dato che avrebbero raccolto solo il 3%, in flessione di 2,1 punti rispetto alla precedente tornata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA