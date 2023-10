Putin conferma: 'Testato con successo il supermissile'

La missione di Mosca è "costruire un nuovo mondo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al Club Valdai. Putin ha affermato di aver proposto che la Russia entrasse nella Nato, ma che la proposta fu respinta. Lo scrive la Tass, secondo cui il leader del Cremlino ha anche sottolineato che "la Russia non ha iniziato la cosiddetta 'guerra' in Ucraina ma sta cercando di porvi fine" ed ha accusato l'Occidente di "arroganza eccessiva".

Il presidente russo ha detto che la Russia "ha quasi completato il suo lavoro sulle armi strategiche avanzate e ha condotto con successo l'ultimo test del missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik". , "In questo momento abbiamo effettivamente completato il lavoro sulle armi strategiche avanzate di cui avevo parlato e annunciato diversi anni fa. Abbiamo condotto con successo l'ultimo test del missile da crociera a raggio globale Burevestnik a propulsione nucleare", ha detto il leader russo.

"Abbiamo praticamente completato il nostro lavoro sul Sarmat, un missile super pesante. La questione ora è finalizzare alcune procedure burocratiche e iniziare la sua produzione e dispiegamento di massa. E lo faremo molto presto", ha aggiunto.

In quanto alla Nato, ha sostenuto che "è innanzitutto uno strumento di politica estera degli Stati Uniti". "Hanno portato il conflitto in Ucraina a una fase calda, hanno unito i loro alleati e satelliti attorno a loro, chiedendo che prendessero misure contro la Russia, cosa che è stata fatta. Gli Stati Uniti hanno immediatamente approfittato economicamente della situazione, imponendo la loro costosa energia agli altri e prendendo decisioni mirate ad aumentare l'attrattività della loro economia e dei loro mercati. Questo è un dato di fatto", ha spiegato

L'Ucraina avrebbe solo "una settimana di vita" se l'Occidente smettesse di fornire armi. "Immaginate se i rifornimenti si fermassero domani: resterebbe solo una settimana di vita quando le munizioni finiranno", ha sottolineato..

Video Putin: 'La nostra missione e' costruire un nuovo mondo'

Putin si è detto convinto che "verranno adeguatamente raggiunti gli obiettivi prefissati dell'operazione militare speciale" in Ucraina. "Abbiamo la nostra visione su dove e come si stanno muovendo le cose. Abbiamo idea di cosa dobbiamo fare, e dove e cosa dobbiamo fare di più. Ci stiamo muovendo con calma verso il raggiungimento dei nostri obiettivi e sono sicuro che ce la faremo, che raggiungeremo quanto ci siamo prefissati", ha affermato. La Russia non cerca nuovi territori, ha sottolineato, specificando che "la crisi ucraina non è un conflitto territoriale" e aggiungendo che "una pace globale duratura si stabilirà solo quando tutti si sentiranno al sicuro e sapranno che la loro opinione è rispettata".

Secondo il presidente russo, in Occidente in futuro la congiuntura "potrebbe cambiare". "Un cambiamento politico interno - ha aggiunto - è possibile dopo le elezioni". "Molti cittadini degli stati europei e i loro stessi leader hanno già riconosciuto che l'Europa ha perso la sovranità. Cos'è successo all'Europa? Molti leader europei, per timore di accusarmi di scagliarsi sgarbatamente contro qualcuno o di etichettare

qualcuno, molti europei stessi dicono che l'Europa ha perso la sovranità. Ad esempio, nel suo motore economico, la Repubblica Federale [della Germania]: alcuni politici di spicco hanno ripetutamente sottolineato che dopo il 1945 la Germania non è mai stata uno Stato sovrano nel pieno senso della parola".

La Russia non cerca nuovi territori, ha sottolineato ancora Putin specificando che "la crisi ucraina non è un conflitto territoriale" ed aggiungendo che "una pace globale duratura si stabilirà solo quando tutti si sentiranno al sicuro e sapranno che la loro opinione è rispettata".

G20, Brics e Prigozhin

La politicizzazione del G20 può portare alla sua fine. Putin ne è convinto: "Il G20 era stato creato come piattaforma per confrontarsi su temi economici, non su temi politici. La politicizzazione del G20 è la ricetta per la sua auto-liquidazione", ha detto, aggiungendo che non ha preso parte alle riunioni dei Brics e ai vertici del G20 perché aveva "molto da fare in Russia" e non voleva "creare problemi agli amici".

In quanto alla morte del fondatore della Wagner Yevgeny Prigozhin, il presidente russo si è limitato a dire che l'aereo in cui viaggiava "non ha subito alcun impatto esterno", precisando che "schegge di granate" sono state trovate nei corpi delle vittime

dell'incidente aereo

Riproduzione riservata © Copyright ANSA